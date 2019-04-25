الفقي: "البشير" وراء محاولة اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

25 أبريل 2019 - 09:59 ص

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول واقعة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بأديس أبابا.

وقال "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم سي بي مصر"، أن الرئيس السودانى السابق عمر البشير كان وراء محاولة اغتيال مبارك.

وأكد أن نظام البشير تفنن في إلغاء التواجد المصري بالسودان سواء بتأميم استراحة وزارة الري، أو بإلغاء تواجد جامعة القاهرة في السودان.

وتابع المفكر السياسي، أن الاحتجاجات والثورات ستظل موجودة في الدول العربية، طالمًا الديمقراطية غائبة، لافتَا إلى أن العناد مع إرادة الشعوب يؤدي إلى نتائج كارثية.