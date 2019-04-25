500 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية بالموازنة الجديدة

25 أبريل 2019 - 09:55 ص

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وزارة المالية وافقت على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري 2018-2019 بمبلغ قيمته 500.000.000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه) من الموازنة العامة وتمت إتاحة منه بالفعل مبلغ 180.000.000 (مائة وثمانين مليون جنيه)؛ لصالح شراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 65.000.000 جنيه (خمسة وستين مليون جنيه)؛ لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الأذن للأطفال.

وأكد عبد الغفار الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في النهوض بالنظام الصحي بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في مصر والخدمات الصحية التي تقدمها، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر 113 مستشفى جامعيا تخدم 18 مليون مريض.