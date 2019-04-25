  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
البشير وبوتين

أعلام للمثليين ومهاجمة مساجد..خطة الروس لإنقاذ البشير

الرفاعي

بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء

السيسي وبن زايد

لقاء بين الرئيس السيسى وبن راشد في بكين

أرشيفية

ذهبت لتلقى العلاج.. فاغتصبها الطاقم الطبي

مصطفى الفقي

الفقي: "البشير" وراء محاولة اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي :تحرير سيناء أعاد صياغة مصر جغرافيا وتاريخيا

فيفا

فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة

الملك سلمان

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

أحمد عبده

باحث إسلامي: غير المسلم أفضل عند الله.. لهذا السبب

الشيخ جابر طايع

أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

500 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية بالموازنة الجديدة

الحياة السياسية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم

#

إيجي ترانس عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة،

#

براءة "حمودى" في قضية إيصال الأمانة

#

إخلاء سبيل صاحب كلب عقر سيدة وطفلتها بالقاهرة الجديدة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وزارة المالية وافقت على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري 2018-2019 بمبلغ قيمته 500.000.000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه) من الموازنة العامة وتمت إتاحة منه بالفعل مبلغ 180.000.000 (مائة وثمانين مليون جنيه)؛ لصالح شراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 65.000.000 جنيه (خمسة وستين مليون جنيه)؛ لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الأذن للأطفال.

وأكد عبد الغفار الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في النهوض بالنظام الصحي بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في مصر والخدمات الصحية التي تقدمها، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر 113 مستشفى جامعيا تخدم 18 مليون مريض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة
» النحاس: الأهلي فاجأني بعرض غير متوقع مطلع الموسم
» طليقة زوج "أنغام": هو راجل محترم ومتخلاش عني
» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي
» السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر
» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته
» الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني
» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان