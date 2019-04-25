باحث إسلامي: غير المسلم أفضل عند الله.. لهذا السبب

25 أبريل 2019 - 09:47 ص

قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده إن غير المسلم المفيد أفضل عند الله من المسلم الذي لا يقدم فائدة.

وكتب عبده في حسابه في تويتر: "من أفضل عند الله.. مخترع الأنسولين غير المسلم.. أم مسلم يقيم الليل شهرا كاملا يتعبد فيه وغير مفيد للناس"؟

وأوضح أن العلمانية هي وقوف الدولة على مسافة متساوية من الأديان كل وعدم الكيل بمكيالين من حيث الحقوق والواجبات بين أبنائها المواطنين وفق عقائدهم.. العلمانية هي حفظ حقوق المواطنة للجميع بالتساوي والعدل.. العلمانية هي الضمانة الوحيدة لحفظ جميع الأديان وضمانة عدم الاستقواء باسم الدين.

وأضاف أيضا : "لو تم فناء العرب ما خسرت الإنسانية شيئا ولو تم فناء القرآن ستخسر الإنسانية كل شيء".

كما وصف عبده التقويم القمري بالفاسد قائلا: "التقويم القمري يقل عن نظيره الشمسي بأحد عشرة يومًا، أي يجب كل ثلاث سنوات إضافة شهر النسيء كي يتماشى ويتسق مع التقويم الشمسي.

وتابع قائلا: بالتالي أصبح التقويم الهجري ''القمري'' الحالي هو تقويم فاسد بعد استبعاد شهر النسيء وأصبح شهر رمضان الذي يأتي في عز الصيف متذبذب كل عام بين فصول السنة".