  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
البشير وبوتين

أعلام للمثليين ومهاجمة مساجد..خطة الروس لإنقاذ البشير

الرفاعي

بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء

السيسي وبن زايد

لقاء بين الرئيس السيسى وبن راشد في بكين

أرشيفية

ذهبت لتلقى العلاج.. فاغتصبها الطاقم الطبي

مصطفى الفقي

الفقي: "البشير" وراء محاولة اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي :تحرير سيناء أعاد صياغة مصر جغرافيا وتاريخيا

فيفا

فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة

الملك سلمان

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

أحمد عبده

باحث إسلامي: غير المسلم أفضل عند الله.. لهذا السبب

الشيخ جابر طايع

أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

باحث إسلامي: غير المسلم أفضل عند الله.. لهذا السبب

آخر الأخبار

أحمد عبده
أحمد عبده

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

#

لهذا السبب.. الكويت ترحل 3 مصريين

#

شهداء الإهمال

#

مفكر إسلامي: "إحنا أفضل من الصحابة"

الأنسولين

المسلم

غير المسلم

أحمد عبده

قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده إن غير المسلم المفيد أفضل عند الله من المسلم الذي لا يقدم فائدة.

وكتب عبده في حسابه في تويتر: "من أفضل عند الله.. مخترع الأنسولين غير المسلم.. أم مسلم يقيم الليل شهرا كاملا يتعبد فيه وغير مفيد للناس"؟

وأوضح أن العلمانية هي وقوف الدولة على مسافة متساوية من الأديان كل وعدم الكيل بمكيالين من حيث الحقوق والواجبات بين أبنائها المواطنين وفق عقائدهم.. العلمانية هي حفظ حقوق المواطنة للجميع بالتساوي والعدل.. العلمانية هي الضمانة الوحيدة لحفظ جميع الأديان وضمانة عدم الاستقواء باسم الدين.

وأضاف أيضا : "لو تم فناء العرب ما خسرت الإنسانية شيئا ولو تم فناء القرآن ستخسر الإنسانية كل شيء".

كما وصف عبده التقويم القمري بالفاسد قائلا: "التقويم القمري يقل عن نظيره الشمسي بأحد عشرة يومًا، أي يجب كل ثلاث سنوات إضافة شهر النسيء كي يتماشى ويتسق مع التقويم الشمسي.

وتابع قائلا:  بالتالي أصبح التقويم الهجري ''القمري'' الحالي هو تقويم فاسد بعد استبعاد شهر النسيء وأصبح شهر رمضان الذي يأتي في عز الصيف متذبذب كل عام بين فصول السنة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة
» النحاس: الأهلي فاجأني بعرض غير متوقع مطلع الموسم
» طليقة زوج "أنغام": هو راجل محترم ومتخلاش عني
» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي
» السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر
» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته
» الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني
» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان