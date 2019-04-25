وادى دجلة يستضيف "الدراويش" بـ "بتروسبورت"

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يستضيف وادى دجلة نظيره الإسماعيلى، في الخامسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين.

من جانبه حرص البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته، كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لإسعاد الجماهير.

فيما يتمسك اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة بخطف النقاط الثلاث لدخول منطقة الأمان والابتعاد عن شبح الهبوط الذى لازم الفريق لفترة طويلة هذا الموسم.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.


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