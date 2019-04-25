سريلانكا تتخذ قرارا صادما ضد الكنائس الكاثوليكية

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أغلقت السلطات السريلانكية جميع الكنائس الكاثوليكية في البلاد لحين إشعار آخر وذلك بعد سلسلة التفجيرات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن 350 قتيلا بالبلاد، وفقا لفضائية "سكاي نيوز".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التى ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة "كولومبو" ومحيطها الأحد الماضي؛ فيما طالب الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن فى الاستجابة للتحذيرات التى سبقت سلسلة التفجيرات.


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