» أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

رد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما تردد حول منع مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح في رمضان، مؤكدًا أنه سيتم ترشيدها فقط لمنع تداخل الأصوات بين المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد "أن ما تردد عن منع بث صلاة التراويح وقراءة القراَن عبر مكبرات الصوت في رمضان، لا يقوله عاقل مطلقًا في مصر، موضحًا أن ترشيد مكبرات الصوت بهدف منع التشويش على الطلاب والمواطنين.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "نتلقى شكاوى أحيانًا من مكبرات الصوت، وسيتم المرور على المساجد للتأكد من عدم وجود تداخل بين الأصوات".