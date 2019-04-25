موسى يكشف علاقة القرضاوي بإرهابي سيرلانكا

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صدى البلد

أحمد موسى

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تنفيذ 9 عمليات انتحارية في توقيت متزامن في سيرلانكا في فنادق ودور عبادة وتوفي نحو 395 مع إصابة أكثر من ألف شخص.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سيرلانكا اتهمت جماعة التوحيد بأنها مسئولية عن هذه العمليات الإرهايبة والمسئول عن تلك الجمعية هو صديق الإرهابي القرضاوي وكان يزور القرضاوي قبل عامين.

وتابع أن الإعلام الدولي بدأ يتساءل حول علاقة القرضاوي بسلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سيرلانكا خلال الأيام الماضية.

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