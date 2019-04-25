» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي

25 أبريل 2019 - 07:49 ص

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها لا تريد الحديث في بعض المشاكل والخلافات السابقة بينها وبين المطرب خالد سليم.



وقالت في لقاء مع برنامج "حفلة 11" : "مش عايزة أتكلم في مشاكل وخلافات لأني بحب خالد سليم جدًا ، وأعرفه من قبل محمد جوزي .. وكمان أعرف مراته خيرية وأنا اللي معرفاهم ببعض".



وأضافت: "أنا بتمنى له يبقى أحسن حد في الدنيا .. بس أنا لما بروح أتفق على مسلسل فبتعامل فيه كبيزنس بدون مشاعر لأن دا شغل .. فلو حد زعل مني عشان حاجة زي دي لازم يفهم إنه بيزنس .. لكن لو المسلسل اللي تسبب لينا في أزمة سوا كان معروف إنه بطولة خالد سليم يبقى هو عنده حق".



