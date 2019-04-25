وزير خارجية قطر الأسبق: دمرنا مستقبل العرب بأحقادنا

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حمد بن جاسم

انتقد حمد بن جاسم - رئيس وزراء قطر الأسبق - النتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الأخيرة بتونس .

وقال "بن جاسم" في سلسلة تغريدات: "لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها! فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية".

وأضاف: "على الأقل ، كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب. فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

وطالب "بن جاسم" بضرورة تركيز البلدان العربية على تطوير الذات في شتى المجالات لرفع مستوى معيشة الفرد.

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