حقيقة منع مكبرات الصوت من المساجد في رمضان

كشف جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منع مكبرات الصوت في شهر رمضان.

وقال "طايع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن":" نرشد عمل مكبرات المساجد فقط لمنع تداخل الأصوات بين المساجد، ولاصحة لمنع مكبرات الصوت".

وأضاف:" لا أحد يملك أدنى عقل منع مكبرات الصوت في رمضان، هناك يحاول التشويش على مصر، ويروجون في قناة الإرهابيين أن مصر تحارب الإسلام، ونحن نعمل فقط على ترشيد الميكروفونات".