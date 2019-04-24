أحد أبطال "إيلات":" فعلنا بإسرائيل ما كانت تريد فعله معنا"

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روى اللواء قبطان عمر عز الدين، أحد أبطال "إيلات" تفاصيل العملية التاريخية، مشيرا الى إلى أنها كانت مليئة بالأحداث، وأن الجميع عزم على الانتصار أو الشهادة.

وقال "عزي الدين" لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":" إن العملية تمت على عدة مراحل، والمرحلة الواحدة كان يتولاها مجموعة ضفادع بشرية.

وأضاف : "الإسرائيليون كانوا بيضربونا تحت الأحزامة، ولم تكن مواجهة مباشرة بل كانوا يعملون على تخفيض الروح المعنوية للمصريين".

وتابع: "قررنا ضرب إسرائيل في العمق مثلما كانت تريد أن تفعل معنا".


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