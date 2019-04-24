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بالفيديو.. شبان يعتدون بوحشية على موظف أمن في مطعم «ماكدونالدز»

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خالد الشرقاوي - وكالات

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انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء ثلاثة شبان على موظف أمن في فرع من مطاعم "ماكدونالدز" العالمية، في بلدة سترود البريطانية.

وبدأت الحادثة الرهيبة عندما اندلع جدال حاد بين الزبائن وموظف الأمن، ليتطور الموقف سريعا إلى عراك عنيف استغل فيه الشبان الثلاثة تفوقهم العددي، حيث سارعوا لتوجيه ضربات متتالية للموظف وطرحوه أرضا، وتابعوا هجومهم الوحشي مستخدمين معدات المطعم كأسلحة.

ويظهر المقطع محاولات الزبائن الحاضرين إيقاف العراك وإبعاد الشبان الثلاثة عن موظف الأمن، والذين نجحوا بذلك في نهاية المطاف.

كما وصلت الشرطة بعيد انتهاء العراك، لتفتح تحقيقا موسعا حول الحادثة ومسبباتها.

وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بمشاهدته أكثر من 400 ألف شخص حتى اللحظة على موقع فيسبوك، في حين أكد شهود عيان أن الوضع الصحي للموظف لم يكن خطيرا عقب الحادثة.


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