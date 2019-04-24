» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف حزب الله اللبناني.

وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى 3 كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة فرضت في الـ11 من أبريل عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال وتقديم مساعدة مالية لجماعة "حزب الله" التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا.

كما أدرجت اللبناني قاسم شمس ومؤسسة "Chams Exchange " اللبنانية للخدمات المالية وما وصفته بـ "منظمة شمس لتبييض الأموال" على قائمة العقوبات.

واتهمت السلطات الأمريكية قاسم شمس و"شبكته الدولية لتبييض الأموال" بـ "تحريك عشرات الملايين من الدولارات شهريا في تعاملات غير شرعية لصالح تجار المخدرات وتسهيل المعاملات المالية لحزب الله".

وأعادت الخزانة الأمريكية إلى الأذهان أنها أدرجت على قائمة العقوبات أكثر من 40 من الأشخاص والكيانات على صلة بـ"حزب الله" منذ 2017.