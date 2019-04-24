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استقالة سامي الشيشيني من قطاع الناشئين بالزمالك

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سامى الشيشيني
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سامي الشيشيني

قدم سامى الشيشينى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، استقالته من منصبه إلى مجلس إدارة النادى رافضا إحالته للتحقيق بعد إيقافه مباراتين من لجنة مسابقات قطاعات الجمهورية.

وتعود الاحداث إلى مباراة الزمالك ووادى فى بطولة قطاعات الجمهورية مواليد 1997 والتى فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة حيث تعرض أحد لاعبى الزمالك للطرد مما دفع الشيشينى للنزول للملعب وتوضيح الامر للحكم بأن قرار الطرد غير سليم بسبب وجود مخالفة قانونية فى اللعبة ، ولكن الحكم أصر على رأيه ومنذ عدة أيام تلقى الزمالك قرار لجنة مسابقات القطاعات بإيقاف سامى الشيشينى مباراتين .

وبعد ذلك فوجئ سامى الشيشينى باستدعائه للتحقيق فى الواقعة من قبل إدارة الزمالك وهو الامر الذى أثار غضب رئيس قطاع الناشئين وأعلن رفضه المثول لأى تحقيق وقدم استقالته على الفور إلى محمد سويلم المدير التنفيذى لنادى الزمالك  .


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