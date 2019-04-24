مصرع وإصابة 6 أشخاص بسبب سخان غاز بأكتوبر

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تسرب الغاز

سخان غاز

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون جراء الاختناق بغاز ناتج من سخان بحمام إحدى الشقق بمنطقة الحي 12 بقطاع أكتوبر.

تلقى مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بورود بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة غاز شديدة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الحي 12 بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين العثور على جثة شخص بينما أصيب خمسة آخرين بحالة إعياء شديدة ومصابين نتيجة الاختناق بالغاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.


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