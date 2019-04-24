تدريبات تأهيلية لـ«بوطيب» في مران الزمالك

24 أبريل 2019 - 07:49 م

أدى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب المغرب، تدريبات تأهيلية مكثفة من أجل اللحاق بمباراة النجم الساحلي المقبلة.

ويتقابل الزمالك مع بطل تونس يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض بوطيب لإصابة خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري بكدمة قوية في الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز أمس الثلاثاء.

وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف نظيف، أحرزه لاعبه السابق علي جبر، ليتراجع الفريق الأبيض إلى وصافة الدوري، ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة.







