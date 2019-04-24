«فيفا» يهنئ الأهلي بالذكرى الـ112 على تأسيسه

24 أبريل 2019 - 07:34 م

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على توجيه رسالة تهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة مرور 112 عامًا على إنشاء النادي.

وكتب «فيفا» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي ‎الأهلي الذي تأسس مثل اليوم من عام 1907».

112 سنة ألقاب، أرقام قياسية وأساطير كروية ستظل في القلوب تمنياتنا بالمزيد من النجاح والبطولات للنادي العريق وجماهيره العريضة".

?? عيد ميلاد سعيد ?? لقلعة الأمجاد والبطولات النادي #الأهلي ???? الذي تأسس مثل اليوم من عام 1907?? ?? 112 سنة ألقاب، أرقام قياسية وأساطير كروية ستظل في القلوب?? تمنياتنا بالمزيد من النجاح والبطولات للنادي العريق وجماهيره العريضة ?? #112_سنة_أهلي ???? pic.twitter.com/XjgzHzji7W — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 24 أبريل 2019