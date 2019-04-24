» بعد أزمة الزمالك.. استقالة رئيس شعبة المصورين

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الزمالك

رئيس شعبة المصورين

أعلن عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد ساعات من الاعتداء على المصور الصحفي عبد الرحمن جمال، خلال تغطيته مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز

وتولى مجدي إبراهيم، نائب رئيس شعبة المصورين، المسئولية لحين إجراء انتخابات بعد التنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين.

ووجه نبيل، رسالة لزملائه المصورين الصحفيين، عبر صفحته على "فيسبوك"، بدأها باستعراض جهوده خلال عامين تولى فيهما رئاسة شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، قائلا: "أشهد الله أني عملت خلال العامين جاهدا للحفاظ على كرامة المهنة وحقوق المصورين الصحفيين، والارتقاء بمهاراتهم الفنية وتشجيع المتميزين محليا وعالميا، والتأكيد على احترام المبادئ والأخلاقيات".

وأضاف: "الآن ولأسباب مختلفة أجدني غير قادر على الاستمرار في موقعي وتحمل هذه الأمانة بما يرضي ضميري، ولذلك أعلن استقالتي كرئيس شعبة المصورين الصحفيين"، مختتما بتوجيه الشكر إلى كل من تعاون معه خلال هذه الفترة.

واتهم عبد الرحمن جمال في بلاغ رسمي، حارس مرمى نادي الزمالك، محمود جنش، وأعضاء بالجهاز الإداري فى النادي الأبيض، بالاعتداء عليه لفظيا وبدنيا، خلال قيامه بأداء عمله.

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