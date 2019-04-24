الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع أمام النجم الساحلي

24 أبريل 2019 - 07:12 م

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، حضور 30 ألف مشجع لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم الساحلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في دور الـ4 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتمسك الزمالك بحضور الجماهير، أسوة بالأهلي، الذي حضر له 30 ألف مشجع، خلال آخر مبارياته بدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام صن داونر الجنوب أفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، وافق على طلب الزمالك بنقل المباراة من ملعب الجيش الثالث بالسويس، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما حصل الفريق الأبيض في وقت سابق على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة.