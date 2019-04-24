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جامعة الأزهر (أرشيفية)

منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

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منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

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جامعة الأزهر (أرشيفية)
جامعة الأزهر (أرشيفية)

خالد الشرقاوي - متابعات

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تطورات جديدة بشأن واقعة طلاب الأزهر

أصدرت كلية التربية بجامعة الأزهر فى أسيوط، تعليمات للطلاب بخصوص امتحانات نهاية العام.

وشددت، الكلية فى بيان لها، بالتزام جميع الطلاب بالمظهر العام اللائق بالطالب الأزهري، مشددة على أنه من سيقوم بغير ذلك من ( حلق بعض الرأس، الملابس الممزقة ومن يرتدون السلاسل والأساور) وكل ما يسيء للطالب الأزهري سيتم منعه من دخول الامتحان.

وأكدت الكلية ضرورة الإلتزام بالمواعيد وأماكن اللجان، والحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف، ويمنع اصطحاب أي أوراق أو مذكرات داخل اللجان، ومن سيضبط بذلك ستطبق عليه الإجراءات القانونية.

وناشدت جميع الطلاب الالتزام بالهدوء والنظام واتباع التعليمات داخل اللجان، موضحة أنه من سيخالف ذلك ستطبق عليه الإجراءات القانونية، مؤكدة أن أي محاولة للغش أو الشروع في الغش ستقابل بتطبيق اللوائح والقوانين على من يقوم بذلك.


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