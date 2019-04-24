اشتباكات عنيفة بين طالبان وداعش بأفغانستان

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عرب وعالم

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ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن مقاتلي حركة طالبان الأفغانية اشتبكوا مع مسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل السيطرة على منطقة في شرق أفغانستان وذلك في أعنف مواجهات بين المقاتلين المتنافسين على مدى العام المنصرم.

وتفجر القتال يوم الاثنين في منطقتين بإقليم ننكرهار الحدودي في شرق أفغانستان عندما هاجم مقاتلون من الدولة الإسلامية قرى تحت سيطرة طالبان.

وقال سهراب قديري عضو المجلس المحلي بننكرهار "مقاتلو الدولة الإسلامية استولوا على ست قرى في منطقتي خوجياني وشيرزاد لكن القتال لم يتوقف"، وأضاف أن نحو 500 أسرة فرت من القتال.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم طالبان التي تسيطر حاليا على أراض أكثر من التي سيطرت عليها في أي وقت منذ الإطاحة بها من السلطة قبل نحو 18 عاما.

وظهرت الدولة الإسلامية للمرة الأولى في شرق أفغانستان عام 2014 تقريبا وخاضت قتالا مع طالبان وكذلك مع القوات الحكومية والأجنبية.


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