» بالصور.. محمد صلاح يثير الجدل مجددًا مع جميلات أمريكا

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

احتضنت مدينة نيويورك الأمريكية حفل مجلة «تايم» لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى العالم لعام 2019، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم والمجتمع.

محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى كان فى مقدمة الحاضرين للحفل، بعدما تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً فى العالم لعام 2019 والتى ضمت 100 شخصية.

وشهدت القائمة تواجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فى القائمة، بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين.

وضمت قائمة الرياضيين كلا من الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز ولاعب الجولف الأمريكى تايجر وودز ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان والعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.

وأثارت صورة النجم أليكس مورجان لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات، انضمامها لكتيبة مشجعى نادى ليفربول الإنجليزى.

ونشرت أليكس مورجان صورة على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على هامش الحفل الذى أقامته مجلة "تايم" الأمريكية، بعدما تم اختيار الثنائى ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم لعام 2019.

وأعربت لاعبة منتخب أمريكا عن سعادتها الغامرة بمقابلة محمد صلاح، مشيرة إلى أنها ستؤازر نادى ليفربول بداية من اليوم.

كما حرصت الممثلة الأمريكية إيميليا كلارك التى تقوم بدور كاليسى أو أم التنانين فى مسلسل صراع العروش، على التقاط صورة مع النجم المصري وأفضل لاعب في أفريقيا.



ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام هدرسفيلد تاون الذى هبط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" الجمعة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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