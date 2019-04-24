سرقة حمار تؤدي إلى قتل فلاح بالمنيا

كشفت وحدة مباحث مركز ملوي بالمنيا، لغز العثور على جثة أربعيني ملقاة بجوار مصرف زراعي شرق الديروطية، وتبين أن سرقة حمار هي الدافع وراء القتل.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، بالعثور على جثة لشاب أربعيني ملقاة بجوار مصرف ترعة الديروطية بمركز ملوي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي حيث تبين أن الجثة "م.م" 40 سنة فلاح ومقيم بقرية الأشمونين، وأن المتهمين بقتله "ص. م" 51 سنة، فلاح، ونجله "ح. ص" 25 سنة، فلاح، ونجل عمه "م. س" 25 سنة، وأن الدافع لارتكاب جريمة القتل قيام المجني عليه بسرقة حمار ملك للمتهمين ومماطلته في إعادته لهم منذ أن سرقه في شهر فبراير، ما أثار حفيظتهم فعزموا على تعنيفه وضربه بالشوم ليعترف عن مكان الحمار الذي سرقه إلا أن المتهم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.