  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

تعرف على قرارات «الصحفيين» ضد لاعبي الزمالك

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون

حكم نهائي.. الإعدام للراهبين قاتلي «رئيس دير أبومقار»

محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

وسط البلد - أرشيفية

لسداد الديون.. الحكومة تطرح 150 مبنى تاريخيًا للإيجار

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

البرهان

تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

الملك عبدالله الثانى

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

سرقة حمار تؤدي إلى قتل فلاح بالمنيا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد

#

بالصور.. اختفاء لاعب كرة قدم كويتي في السعودية

#

قصة الصديقين .. أحدهما افتقر والثاني اغتنى فكانت النتيجة "القتل"

#

3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مطلوب إيراني

المنيا

فلاحين

مواشي

كشفت وحدة مباحث مركز ملوي بالمنيا، لغز العثور على جثة أربعيني ملقاة بجوار مصرف زراعي شرق الديروطية، وتبين أن سرقة حمار هي الدافع وراء القتل.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، بالعثور على جثة لشاب أربعيني ملقاة بجوار مصرف ترعة الديروطية بمركز ملوي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي حيث تبين أن الجثة "م.م" 40 سنة فلاح ومقيم بقرية الأشمونين، وأن المتهمين بقتله "ص. م" 51 سنة، فلاح، ونجله "ح. ص" 25 سنة، فلاح، ونجل عمه "م. س" 25 سنة، وأن الدافع لارتكاب جريمة القتل قيام المجني عليه بسرقة حمار ملك للمتهمين ومماطلته في إعادته لهم منذ أن سرقه في شهر فبراير، ما أثار حفيظتهم فعزموا على تعنيفه وضربه بالشوم ليعترف عن مكان الحمار الذي سرقه إلا أن المتهم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم
» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا
» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه
» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان