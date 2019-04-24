بالصور.. فنانة شهيرة تقيم حفل زواج سري

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ريهام حجاج
ريهام حجاج

محمد فضل- متابعات

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سري

ريهام حجاج

في مفاجأة غير متوقعة أقامت الفنانة ريهام حجاج ليلة أمس حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق النجمة ياسمين عبد العزيز رغم أنهما تزوجا منذ شهور عدة!

ووجهت ريهام دعوات محدودة جدًّا إلى عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

الحفل تم إعداده ليكون أقرب لسهرة خاصة، وأقامتها ريهام بسرية شديدة، وغنى في الحفل رامي عياش ومحمود العسيلي، لكن اللافت أنها غيّرت اسمها في الدعوة الموجهة لرفاق الفن، حيث وقعتها باسم “ريهام حلاوة” و”محمد حلاوة”، ولبى الدعوة عدد قليل من نجوم مسلسلها الأخير “كارمن” بالإضافة إلى الفنانتين يسرا ووفاء عامر وإلهام شاهين، حيث إنّ أغلب الفنانون متفرغون لاستكمال تصوير مسلسلات رمضان، إضافة لوجود تعاطف كبير مع طليقة رجل الأعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يُذكر أنّ ريهام أكدت نبأ زواجها، مع الإشارة إلى أنّ زواجها “عُقد رسميًّا” وليس عرفيًّا، وتمت الإجراءات منذ أسابيع قليلة، حين تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز .







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