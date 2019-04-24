» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم

أصيب «دجال» عجوز بتشوهات في الوجه والجسم، لقيام ربة منزل بسكب ماء نار عليه انتقامًا منه لإصراره على معاشرتها بعد إيهامها بمعالجتها من العقم، وجرى نقله إلى المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مركز شرطة الشواشنة بوصول «محيي الدين. م.»، 62 سنة، «دجال»، مقيم بالحاكورة قسم ثان الفيوم، مصاب بحروق في الوجه وأجزاء متفرقة بالجسم، ادعاء تعدٍ بإلقاء مادة حارقة على الوجه.

جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، للتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، أسفر عن أن مرتكبة الواقعة «سعدية ع»، 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بالربع دائرة المركز؛ انتقامًا منه لإصراره على معاشرتها بعد إيهامها بمعالجتها.