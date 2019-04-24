  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

تعرف على قرارات «الصحفيين» ضد لاعبي الزمالك

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون

حكم نهائي.. الإعدام للراهبين قاتلي «رئيس دير أبومقار»

محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

وسط البلد - أرشيفية

لسداد الديون.. الحكومة تطرح 150 مبنى تاريخيًا للإيجار

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

البرهان

تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

الملك عبدالله الثانى

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

"العسكري السوداني": بدء سداد الديون الخارجية

عرب وعالم

البرهان
البرهان

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول بيان لرئيس المجلس العسكري السوداني

#

بيوت الأشباح واعتقال شقيقه.. الوجه الآخر لـ"صلاح قوش"

#

السودان.."البرهان" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

#

نائب المحافظ: "المركزي" يعمل على هيكلة أجل الديون الخارجية

أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أنه تم بدء تسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع:"مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".

وأفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، قال إنه تم نشر قوات الدعم السريع فى كافة الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس يعمل بكامل طاقته لتأمين احتياجات البلاد الضرورية، وحفظ الأمن والاستقرار بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تحرق وجه دجال أصر على معاشرتها كحل للعقم
» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا
» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه
» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان