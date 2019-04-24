"العسكري السوداني": بدء سداد الديون الخارجية

24 أبريل 2019 - 06:20 م

أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أنه تم بدء تسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع:"مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".

وأفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، قال إنه تم نشر قوات الدعم السريع فى كافة الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس يعمل بكامل طاقته لتأمين احتياجات البلاد الضرورية، وحفظ الأمن والاستقرار بها.