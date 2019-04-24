» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي

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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

تركي

استدعت  نيابة الأموال العامة  ثلاثي فريق الأهلي، للتحقيق معهم بشأن حصولهم على مكافآت خاصة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيهه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز.

إبراهيم «فايق» مقدم برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة النهار: « قال ان النيابة  حققت مع الثلاثي أحمد فتحي وعلى معلول ووليد أزارو لمعرفة الحقيقة فيما يخص هذا الأمر، موضحًا أن النيجيري أجاي لاعب الفريق من المنتظر استدعاه خلال الفترة القادمة».

وتابع، «النيابة استهدفت من وراء توجيه الأسئلة لثلاثي الأهلي معرفة هل قاموا بالفعل بالتوقيع على الأوراق الخاصة بحصولهم على المكافآت وهل حصلوا عليها بالفعل أما لا».

يذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب المكس، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


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