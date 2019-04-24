» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية

24 أبريل 2019 - 05:46 م

توفي في العاصمة القطرية الدوحة مؤسس حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائري المنحل، عباسي مدني، عن 88 عاما.

وأسس مدني الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1988 قبل أن تفوز بالانتخابات البلدية بعد عامين فقط، في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر.

وحكم على مدني بالسجن اثنتي عشرة سنة، عقب إلغاء المؤسسة العسكرية الانتخابات التشريعية 1991 ، بتهمة المس بأمن الدولة.

وتمتع مدني بالإفراج الصحي، بعد ست سنوات، لكنه بقي تحت الإقامة الجبرية، حتى عام ألفين وأربعة، تاريخ انتقاله للعيش بالدوحة التي توفي بها.