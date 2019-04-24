  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

وسط البلد - أرشيفية

لسداد الديون.. الحكومة تطرح 150 مبنى تاريخيًا للإيجار

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

البرهان

تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

الملك عبدالله الثانى

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وزارة التعليم

زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل

وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية

عرب وعالم

عباس مدني
عباس مدني

وكالات

أخبار متعلقة
#

المعارضة الجزائرية تبحث الالتفاف حول مرشح لمواجهة "بوتفليقة"

#

وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي

#

وفاة مبتكر شخصية "سبايدر مان"

توفي في العاصمة القطرية الدوحة مؤسس حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائري المنحل، عباسي مدني، عن 88 عاما.

وأسس مدني الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1988 قبل أن تفوز بالانتخابات البلدية بعد عامين فقط، في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر.

وحكم على مدني بالسجن اثنتي عشرة سنة، عقب إلغاء المؤسسة العسكرية الانتخابات التشريعية 1991 ، بتهمة المس بأمن الدولة.

وتمتع مدني بالإفراج الصحي، بعد ست سنوات، لكنه بقي تحت الإقامة الجبرية، حتى عام ألفين وأربعة، تاريخ انتقاله للعيش بالدوحة التي توفي بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا
» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه
» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب
» ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان