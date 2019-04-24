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مقتل 60 شخصًا جراء الفيضانات بجنوب أفريقيا

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قتل 60 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي حدثت في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية في جنوب أفريقيا.

ومن بين القتلى ثمانية أفراد من أسرة واحدة، وما زال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين، ولا تزال فرق الإنقاذ تقوم بالبحث بين أنقاض المباني المنهارة بحثا عن ناجين.

وقال رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا الذي كان يزور المنطقة المنكوبة، إن أكثر من ألف شخص قد نزحوا منها، وأضاف أن التغير المناخي لعب دورا جزئيا في هطول الامطار الغزيرة بين يومي الأحد والثلاثاء.

وسيزور رامافوسا مقاطعة كيب الشرقية المجاورة، حيث توفي هناك ثلاثة أشخاص على الأقل.


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