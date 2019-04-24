السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

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حدائق القبة

رئيس مباحث

جنايات القاهرة ة

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة رئيس مباحث حدائق القبة، بالسجن المشدد 8 سنوات، والمشدد 7 سنوات لأربعة أمناء شرطة.

كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة لمعاون مباحث القسم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير في محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت.


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