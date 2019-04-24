  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

وسط البلد - أرشيفية

لسداد الديون.. الحكومة تطرح 150 مبنى تاريخيًا للإيجار

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

البرهان

تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

الملك عبدالله الثانى

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وزارة التعليم

زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل

تركها عشيقها.. فأنهت حياتها شنقًًا

قضايا وحوادث

وفاة طالب حاول شنق نفسه بسبب خلافه مع والدته بالمنيا
وفاة طالب حاول شنق نفسه بسبب خلافه مع والدته بالمنيا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ممرضة تنتحر بدمنهور.. تعرف على السبب

#

بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران

عشيق

التجمع الاول

حالات انتحار

قسم شرطة التجمع

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية، منذ قليل، عندما أقدمت فتاة في أوائل العشرينيات من عمرها، على الانتحار شنقا داخل غرفتها بعدما تركها عشيقها.

تلقى الرائد تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالانتقال والفحص تبين قيام "خلود أ"، 24 سنة، بالانتحار شنقا، وجار جمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تبين أن الفتاة المجني عليها كانت على علاقة غرامية بأحد الشباب، وقرر فجأة الانفصال عنها مما جعلها تُقدِم على الانتحار.

وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا
» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه
» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب
» ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان