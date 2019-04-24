تركها عشيقها.. فأنهت حياتها شنقًًا

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية، منذ قليل، عندما أقدمت فتاة في أوائل العشرينيات من عمرها، على الانتحار شنقا داخل غرفتها بعدما تركها عشيقها.

تلقى الرائد تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالانتقال والفحص تبين قيام "خلود أ"، 24 سنة، بالانتحار شنقا، وجار جمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تبين أن الفتاة المجني عليها كانت على علاقة غرامية بأحد الشباب، وقرر فجأة الانفصال عنها مما جعلها تُقدِم على الانتحار.

وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.