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عادات سيئة تؤثر على الخصوبة للجنسين

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خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

وكالات

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تتردد أقاويل مختلفة عمَّا يؤثر على الخصوبة سلباً، أو يهدد بالحرمان منها، ولأن ليس كل ما نسمعه صحيحاً، تعرف/ي معنا على عادات صحية سيئة، وعوامل يومية قد تؤثر سلباً على خصوبتك.

تشكل الخصوبة هاجساً لدى كثير من الأشخاص الذين يحلمون بتكوين عائلة وإنجاب الأطفال. تتردد أقاويل مختلفة عمَّا يؤثر على الخصوبة سلباً، أو يهدد بالحرمان منها، ولأن ليس كل ما نسمعه صحيحاً، تعرف/ي معنا على عادات صحية سيئة، وعوامل يومية قد تؤثر سلباً على خصوبتك.

الجنس غير الآمن

مع تعدد الشركاء الجنسيين، والاستمتاع بحياة جنسية نشطة دون حماية، ترتفع إمكانية الأمراض الجنسية التي قد تؤثر مستقبلاً على الخصوبة، أو تحرمك منها نهائيّاً.

قد يسبب مرضا "الكلاميديا" و"السيلان" التهاب الحوض PID ، والذي يؤدي لانسداد قنوات فالوب ومن ثم العقم عند النساء. كما قد يؤدي "الزهري" و"الهربس"، في بعض الحالات، إلى الإجهاض وتعريض الحمل للخطر.

الرجال أيضاً قد تتأثر خصوبتهم بالأمراض الجنسية حال استفحالها، إلا أن الكثير منهم ينجون بفضل ظهور الأعراض عليهم سريعاً، ومن ثمَّ يطلبون العلاج.

يعتبر تأخر ظهور الأعراض عند النساء سبباً في تطور الأمراض الجنسية لدرجةٍ خطيرة، مثل حدوث سرطان عنق الرحم نتيجة "للورم الحليمي البشري" HPV دون أعراض خارجية.

يفضل أن تحصل كل امرأة تخطت الثلاثين على فحص طبي شامل سنويّاً، خصوصاً إذا كانت نشطة جنسيّاً مع شركاء مختلفين.

كما ينصح الرجال والنساء باتباع قاعدة "لا جنس آمن = لا جنس"

السهر

تأخير النوم أو انقلاب إيقاعه (الاستيقاظ ليلاً والنوم نهاراً)، قد يسبب تغيرات شديدة في الهرمونات الأنثوية والذكورية على السواء.

تتأثر مستويات التستوستيرون عند الرجل، ما ينعكس على رغبته الجنسية وأدائه في العلاقة الحميمية، وكذلك إنتاج الحيوانات المنوية.

أمَّا المرأة فتتأثر دورتها الشهرية باضطراب الهرمونات الناجم عن السهر، كما يلعب السهر دوراً في زيادة الوزن بما له من تأثير على الخصوبة.

الضغوط العصبية

التوتر جزء من حياتنا اليومية، لكن الاستسلام له قد لا يكون أفضل اختيار لصحتك الإنجابية.

تتأخر النساء اللاتي يمتلكن مستويات أعلى من هرمونات التوتر في الحمل، مقارنة بأخريات يحافظن على سلامتهن النفسية.

قد يلعب قلقك على خصوبتك دوراً في الحد من خصوبتك، نظراً لتأثير القلق على هرموناتك الأنثوية ودورتك الشهرية. مهما كان القلق، حاولي التفكير بإيجابية واتركي الأمور تسير بإيقاعٍ طبيعي.

التعرض للحرارة

تكوين الجهاز التناسلي الذكري مخصص للحفاظ على الخصيتين باردتين، لصحة الحيوانات المنوية. مع التعرض للحرارة المرتفعة بشكل مستمر تتأثر الحيوانات المنوية سلباً، مما يُضر خصوبته على المدى الطويل.

يحدث هذا بسبب عادات يومية متكررة، مثل ارتداء الملابس الضيقة، الاغتسال بماء ساخن للغاية، العمل بوظائف تفرض الجلوس لفترة طويلة في أماكن حارة مثل السائقين والموظفين، والذهاب للساونا بشكل متكرر.

المنشطات والهرمونات

يلجأ الرياضيون أحياناً لاستخدام المنشطات والمكملات الغذائية دون إشراف طبي، ومن مصادر غير موثوقة، لبناء عضلاتهم والحصول على مظهر جسدي جذاب.

تؤثر تلك المواد على هرمونات الذكورة سلباً، وقد تؤدي إلى العقم مستقبلاً في حالة الاستخدام المستمر وغير الواعي.

كما تؤثر موادٍ كيميائية أخرى على القدرة الإنجابية، مثل الكحول والمخدرات وسواها، خصوصاً مع الاستهلاك المستمر المهدد للصحة العامة.

في كل الأحوال ينصح دوماً باستشارة الطبيب/ة للتأكد من أي خاطر يمر ببالكم حول الخصوبة، والحرص على الفحص الطبي الدوري، والذي ينقذ الأوضاع قبل أن تتفاقم.



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