تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

بات مستقبل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، محل شك في الأيام الأخيرة، وذلك مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتفيد التقارير الإسبانية أن محمد صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل حتى لو نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهي الفكرة التي لا ترحب بها إدارة ليفربول، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يتحدث صلاح مع إدارة الريدز في أي شيء يخص رحيله، على الرغم من إشارة صحيفة أس الإسبانية منذ أيام إلى توتر علاقته مع مدرب الفريق يورجين كلوب.

وبدورها أكدت صحيفة «Le10Sport » الفرنسية نفس ما أشارت إليه «ميرور» بوجود مشاكل بين صلاح ومدربه كلوب وأنه يرغب في الرحيل، على أن يتصارع على ضمه كل من ريال مدريد ويوفنتوس.

وربما يفكر يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات صلاح مقابل إعطاء ليفربول النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أو الاكتفاء بشراء نجم المنتخب الوطني خاصة أن إدارة الريدز تفكر في التفاوض مع الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، والذي تتنافس على ضمه مع كل من أرسنال وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصد 19 هدفًا مناصفة مع كل من المهاجم الأرجنتيني لمانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، والمهاجم الجابوني لأرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

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