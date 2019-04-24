لهذا السبب.. شخص يقتل شقيقته وسط الشارع

شهدت منطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، طعن عامل لشقيقته ربة منزل وسط الشارع، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة الأولية، وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم يُدعى «أحمد»، 44 سنة، سدد طعنتين لشقيقته «سلمى»، 26 سنة، وسط الطريق العام، مرددًا: «غسلت عاري»، ولفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.

وأضاف الشهود، إن الأهالي ضبطوا المتهم وتحفظوا عليه لحين حضور الشرطة، ووصل فريق من نيابة الصف إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثمان المجني عليها داخل مستشفى الحوامدية، والتحقق مما لحق بها من إصابات، وتبين مبدئيًا أنها أصيبت بطعنتين في جنبها.

وأكدوا أن المجني عليها متزوجة ولديها طفلين، وتبين أن ابن عمها اتصل على شقيقها يخبره بتواجد شخص غريب بمنزل المجني عليها، ليسرع الأخ إلى مسكن شقيقته، ليضبطها مع الشخص الغريب، واستدرجها إلى الشارع وطعنها بالسكين.