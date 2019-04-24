فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

24 أبريل 2019 - 05:05 م

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأهلى سيحسم بطولة الدورى هذا العام بشرط تخطى مباراتين مهمتين فى مشواره المتبقي، خاصة بعد فوز بيراميدز على الزمالك وإفساح الطريق أمام الفريق الأحمر لتصدر المسابقة.

ولفت عامر، إلى أن بيراميدز سيحسم بطولة كأس مصر هذا الموسم ، مضيفا أن ملامح الهبوط بدأت تتضح مع اقتراب المسابقة على نهايتها حيث لم يتبقى سوى 3 أسابيع فقط .

وكان فرج عامر قد أعلن أنه لن يطلب حكام أجانب فى مباراته أمام الأهلى وأنه يثق فى نزاهة التحكيم المصرى رغم الأضرار التى وقعت على ناديه من الأخطاء التحكيمية التى وصفها بأنها غير متعمدة وموجوده فى كل دوريات العالم.