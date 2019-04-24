  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
محمد صلاح

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

وسط البلد - أرشيفية

لسداد الديون.. الحكومة تطرح 150 مبنى تاريخيًا للإيجار

أرشيفية

«رنا»: زوجي يخونني مع 10 نساء في حمام شقتنا

«الإخوان»: قضاء العسكر يحكم على شعب مصر بالإعدام

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

فرج عامر

فرج عامر: الأهلي بطلًا للدوري

البرهان

تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

الملك عبدالله الثانى

حقيقة ضم أراضٍ أردنية لـ"صفقة القرن"

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وزارة التعليم

زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل

مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»

الرياضة

العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"
العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

#

الأهلي يفجر مفاجأة مدوية إلغاء حضور الجمهور لمباراة بيراميدز

المصريون

الزمالك

الاهلى

بيراميدز

أشاد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتجربة نادي بيراميدز، في الدوري المصري، خاصة المناوشات التي شهدتها الفترة السابقة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي بيراميدز.

وقال العامري في مؤتمر خاص بحماية الملكية الفكرية: «تجربة نادي بيراميدز سبقتها تجارب ناجحة أيضًا مثل أندية وادي دجلة ومصر المقاصة والجونة، خاصة أن تجارب الاستثمار الرياضي في مصر أصبحت مميزة بشكل كبير في الفترة الأخيرة».

وأضاف العامري: «تجارب الاستثمار الرياضي في الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة جيدة وتعطى الكثير من المنافسة بينهم في جميع البطولات".

واختتم حديثه: «المنافسة على لقب الدوري من قبل نادي بيراميدز مع الأهلى والزمالك، جذب اهتمام الكثير من الجماهير للنظر لهذه التجربة الجيدة».

وجاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي أقامته إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث شهد الاحتفال العديد من المناقشات البناءة حول أهمية الملكية الفكرية، ومدى ارتباط حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية وكيفية دعم المؤسسات الرياضية المختلفة في حماية حقوق الملكية الفكرية للعديد من المنتجات والعلامات التجارية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "الأموال العامة" تحقق مع ثلاثي الأهلي
» وفاة مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية
» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا
» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه
» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب
» ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان