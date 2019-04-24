المعارضة السودانية تقبل دعوة المجلس العسكري للاجتماع

24 أبريل 2019 - 04:54 م

أكد قيادي في قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان أن الاتحاد سيقبل دعوة المجلس العسكري الانتقالي للاجتماع معه مساء اليوم في القصر الجمهوري.

وأعلن القيادي، بقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، التي تقود الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية،أنها ستقبل دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الدعوة لم تصلهم رسميا حتى الآن.

وقال يوسف، اليوم الأربعاء، "سنقبل طبعا دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء"، مضيفا: "وكان أمر تعليقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي واضحا منذ البدء، حيث أعلنا أننا لن نتفاوض مع رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين".

وتابع: "سمعت أنباء اليوم أن المجلس العسكري الانتقالي قد أقال كل من الفريق عمر زين العابدين والفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر".

وأشار يوسف: "حتى الآن لم تصلنا الدعوة رسميا لكن إذا جاءت الدعوة سنقبلها بالطبع".