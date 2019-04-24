» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع الذى اقتصر على أربع جلسات فقط قبل العطلات الرسمية علي صعود جماعي ماعدا مؤشر الأسهم المتوسط والبسيطة ، بدعم من مشتريات الأجانب و بدعم من حراك نشط على قياديات السوق مع أنباء عن استمرار تلك الأسهم بمورجان استانلى بالمراجعة الدورية ، لتحفز المستثمرين للحفاظ على المراكز الشرائية ، بعكس مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى ضغطت عليه عمليات بيوع قوية من قبل الأفراد للحماية الأرباح وايقاف الخسائر فى ظل الاتجاه العرضى المائل للهبوط ، قبل الأعياد ، هذا وقد استمرت أحجام السيولة دون متوسطاتها لتسجل 391.8 مليون جنيه ،باحجام تداول 70.70 مليون سهم.
وربح رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه لبصل إلى 805.1 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14,770.27 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 649.27 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1,657.54 نقطة.
واستحوذ المصريون علي 57.6% من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 27.1% و15.1% على التوالي.
واتجهت تعاملات الإجانب للشراء بقيمة 41,7 مليون جنيه فيما أتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 41.1 مليون و 597,7 الف جنيه.
وسجلت قيم التداول نحو 391,83 مليون جنيه بأحجام تداول 70.7 مليون ورقة منفذة علي 12.1 عملية بيع وشراء .