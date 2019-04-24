تطورات جديدة..«العسكري السوداني» يدعو لاجتماع عاجل

24 أبريل 2019 - 04:09 م

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، أنه دعا قيادات قوى "الحرية والتغيير"، القوى الرئيسية في الانتفاضة السودانية، لاجتماع في القصر الجمهوري مساء اليوم، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وفي بيان صحفي للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأربعاء، قال إن" المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم الأربعاء".

وعلقت قوى الحرية والتغيير المعارضة، في الحادي والعشرين من أبريل الجاري، الحوار مع المجلس العسكري عقب رفضها مشاركة قوى سياسية كانت ضمن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، في الحوار.

وفي وقت سابق من اليوم جددت قوى الحرية، على لسان أحد قادتها، عمر الدقير، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، موقفها بالقول "علقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير".

ويجري في هذه الأيام المجلس العسكري الانتقالي لقاءات مع الاحزاب والجماعات الدينية والثقافية والسياسة لأجل تشكيل حكومة مدنية تدير الفترة الانتقالية المقبلة بعد عزل البشير من حكم السودان في 6 أبريل الجاري من بعد قادة الجيش السوداني استجابة للاعتصامات واحتجاجات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.