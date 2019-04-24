» تفاصيل جديدة عن انفجارات سريلانكا

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أعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن زعيم جماعة إسلامية محلية متطرفة نفذ تفجيرات ?سريلانكا?، وانتحر بعد ذلك في فندق شانغريلا بكولومبو.

وكشف نائب وزير الدفاع السريلانكي معلومات جديدة عن أحد منفذي الهجوم الإرهابي يوم الأحد الماضي، الذي تلقى علومه في بريطانيا وأستراليا. 
وتابع روان ويغيواردين كشفه للحقائق وقال أن أحد منفذي التفجيرات هي امرأة، مشيرًا إلى أن أن 9 انتحاريين نفذوا الهجمات الإرهابية الأحد الماضي، وتم التعرف على هويات 8 منهم.

كما أعلن عن اعتقال أكثر من 100 شخص للاشتباه في صلتهم بالتفجيرات في العاصمة ?كولومبو?.

وارتفع عدد ضحايا سلسلة الهجمات الانتحارية التي ضربت الكنائس والفنادق في سريلانكا، صباح الأحد الماضي، إلى 359 قتيلا والمئات من الجرحى.


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