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فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير

الحياة السياسية

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

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القوات المسلحة

تحرير سيناء

فتح المتاحف مجانا

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة إنه بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً لإستقبال الجماهير ، وذلك يوم 25 /4/ 2019 بكل من متحف العلمين العسكرى ومتحف بورسعيد الحربى والعرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .


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