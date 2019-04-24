استقطاب إسرائيلي لعملاء جدد في دولة عربية

24 أبريل 2019 - 02:41 م

حذرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها اليوم الأربعاء من محاولات إسرائيلية لتجنيد عملاء لها.

وقالت المديرية العامة في بيانها إن إسرائيل تحاول تجنيد عملاء لها تحت غطاء ما يسمى بـ "رحلات سياحية".

وناشدت المديرية في بيانها المواطنين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر إلى التنبه لعدم الوقوع ضحية شركات أو أشخاص يدعون لتنظيم رحلات سياحية مختلفة إلى لبنان.

وأضافت أن الترويج لهذه الرحلات السياحية يتم عبر الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هناك مكاتب رسمية أو وكلاء معتمدين، منوهة إلى أن إسرائيل تحاول النفاذ إلى لبنان عن طريق تجنيد عملاء لها، من أجل استخدامهم لغايات أمنية ، وذلك ضمن وفود تحت غطاء "رحلات سياحية ".