بعد السعادة.. "اللا مستحيل" وزارة جديدة بالإمارات

24 أبريل 2019 - 02:30 م

أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمس الثلاثاء، منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات، وهي وزارة "اللامستحيل".

وتهدف الوزارة المساهمة بشكل أساسي في خفض كبير لوقت مشتريات الحكومة.

وأضاف الشيخ بن راشد، أن الوزارة ستبدأ العمل على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل.

وعلق عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي على حسابه في تويتر قائلا: " جديد إمارات 2019: الإعلان عن إنشاء وزارة افتراضية باسم وزارة اللامستحيل تنجز ما يعتقد انه مستحيل في الواقع .. للإبداع اسم وهذا الاسم هو حكومة محمد بن راشد".

وكان عبد الله قد طالب في وقت سابق برحيل وزير السعادة الإماراتي، وذلك بسبب تراجع الإمارات في مؤشرات السعادة.

وكتب عبد الله حينها على حسابه في "تويتر": " لدينا وزارة سعادة تأسست في فبراير 2016 ولدينا جيش من سفراء ومدراء للسعادة ولدينا برامج ماجستير للسعادة.

وأضاف: "المفروض إننا أسعد شعب لكن تقرير السعادة 2018 يشير أن الإمارات ليست حتى من بين أسعد 15 دولة في العالم.. لو كنت الوزير المسئول عن السعادة لأقدمت على الاستقالة فورًا وعن طيب خاطر".