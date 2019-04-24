قائمة الأهلى استعدادًا لمواجهة المصرى

محمد عبد الحارس
أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدًا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.
وضمت القائمة كلاً من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.
عصر03:36 م
فجر
03:53
شروق
05:22
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:34
عشاء
20:04