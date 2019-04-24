زعيم عربي طلب مساعدة إيران لاحتلال 4 دول خليجية

24 أبريل 2019 - 01:33 م

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له اليوم نقلها التليفزيون الإيراني أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قد طلب من إيران مساعدته في احتلال دول الخليج مقابل حصولها على ما تريد.

وأضاف روحاني، اليوم الأربعاء، أن صدام طلب في رسالته مساعدته في احتلال الكويت والإمارات وقطر وأجزاء من السعودية.

وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن الرسالة التي بعث بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانت إلى نظيره الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني.

وأشار روحاني في حديثه إلى إيران لو كانت قد اتخذت آنذاك قرارا آخر، لعلنا اليوم لم نكن نجد أثرا للسعودية والإمارات، بحسب وصفه.

وتابع قائلا: "إن عدم احتلال السعودية والإمارات من قبل صدام حسين يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين".

يأتي هذا عقب ما أعلنه مجلس الوزراء السعودي أمس عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب.

كما جدد المجلس تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.