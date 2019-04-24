26 مايو.. الحكم على رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة "إ. غ"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع في جلسة 26 مايو للنطق بالحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم،ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 الفا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.

وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه  لصندوق المهن التعليمية.


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