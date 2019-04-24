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ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

أحمد الشربينى

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نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام تؤدى فيه التمارين الرياضية بملابس مثيرة من داخل الجيم، وأدت رانيا يوسف عدة تمارين من بينها تمرين الضغط المعروف بصعوبته عند الرجال.

وعلقت عليه قائلة: "فكر في التدريبات الخاصة بك باعتبارها اجتماعات مهمة".

وأثارت رانيا يوسف الجدل خلال الآونة الأخيرة بنشرها صور وإطلالات مثيرة لها تعرضها للهجوم أحيانًا فيما اعتبرها البعض نموذج للجمال المصرى.

وانتقد الجمهور تكرار ظهور رانيا يوسف بهذه الطريقة، خاصة بعد تبريرها واقعة رفع البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم خلال الأشهر الماضية في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن آخر ظهور  للفنانة رانيا يوسف كان بالأمس عندما نشرت فستانا ساخنا أثار غضب متابعيها، والذين شنوا هجوما عليها مرة أخري.

وشاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وظهرت "يوسف" بفستان أبيض قصير للغاية دون بطانة، الأمر الذي أثار غضب متابعيها.

وانتقد الجمهور تكرار ظهور رانيا يوسف بهذه الطريقة، خاصة بعد تبريرها واقعة رفع البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم خلال الأشهر الماضية في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت تعليقات المتابعين بين النقد والسخرية وكانت كالتالي: "لازمته إيه الفستان كده"، "أنتِ لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي"، "أنتِ فرحانة إنك بتعرّي جسمك"، "أنتِ بتتعمدي تكوني مستفزة"، "أنتِ بتعملي كل ده علشان الشو"، "كفاية بقى فساتينك دي"، "ببطانة ده؟"، "اللهم ارزقنا البطاقة الصالحة"، "اتغيرتي كده ليه؟ أنا كنت بحبك وبقدّرك، وبحب تمثيلك، بس نِزلتي من نظري، أيه اللي مغيّرك بالشكل ده؟"، "اتهدي يا ولية".

وكانت ابنتا الفنانة رانيا يوسف قامتا بمفاجأتها حينما ظهرتا خلال حلقة عيد الأم في برنامجها "المزيد عن رانيا"، أثناء حديث رانيا يوسف، وقدمتا لها هدايا بمناسبة عيد الأم، ووصفتاها بالأم ذات القلب الطيب.




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Think of your workouts as important meetings ??

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