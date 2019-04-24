برلماني يقدم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي للتحقيق مع رئيس جامعة القاهرة

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هذا ما قاله وزير التعليم العالي عن واقعة «حضن الجامعة»

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب  بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ما بدر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة من تصرفات لا تليق برئيس أعرق الجامعات ليس فقط بمصر ولكن بالوطن العربي أثناء احتفال غنائي أقيم بصحن جامعة القاهرة.

وطالب في بيان صحفي له الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقيق العاجل مع رئيس الجامعة لما بدر منه من سلوك وأداء على المنصة يسيء لاسم وتاريخ جامعة القاهرة العريق التي تخرج منها عظماء وعلماء الوطن والعالم العربي أجمعه وجلس على كرسي رئاستها عظماء الوطن على سبيل المثال وليس الحصر الأمير أحمد فؤاد و حسين رشدي باشا وأحمد لطفي السيد وإبراهيم شوقي باشا وعبد الوهاب مورو وصوفي أبو طالب وإبراهيم بدران ومفيد شهاب وجابر نصار.

وتابع: فى احتفالية غنائية للفنان محمد حماقي بجامعة القاهرة في شهر أبريل 2019 تم تسجيلها صوت وصورة وتداولت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام الدكتور محمد عثمان الخشت، بالإعلان بطريقة جماهيرية من فوق منصة بحرم جامعة القاهرة كما قال سيادته بالحرف الواحد  "علشان انتم شباب زى الفل وانتم اللى حتصنعوا المستقبل أنا عامل لكم مفاجأة"  مثل هذا الأداء والإلقاء لا يصح صدوره من رئيس جامعة القاهرة. وما معنى انا عامل لكم مفاجأة والذي تبين بعد ذلك من بيان جامعة القاهرة إنها ليست مفاجأة.

وأضاف حجازي: بيان المفاجأة كالآتى:أولا، إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان وثانيا، منح 5% درجات رأفة لكل طالب راسب فى سنة البكالوريوس و الليسانس لكي يتخرج وثالثا، إعفاء كل طالب بجامعة القاهرة من دفع المصاريف إذا لم يقم بسدادها حتى تاريخ الحفل ورابعا، منح كافة الطلاب بجامعة القاهرة من 25 أبريل حتى 29 أبريل 2019 إجازة.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة أن سلوك الدكتور محمد عثمان الخشت وطريقة إلقائه للمفاجأة على حد تعبيره يعتبر إساءة وإهانة لسمعة جامعة القاهرة العريقة وإساءة وإهانة لكل أساتذة الجامعات بمصر، مشيرًا إلى أن أسلوب الإلقاء الذي احتذى به رئيس الجامعة لا يليق برئيس أكبر جامعة بالوطن العربي وسلوك غير مقبول من أستاذ جامعي، كما أنه رئيس أعرق وأرقى جامعة بالوطن العربي.

وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بتحويل طلبه إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الموقر لاتخاذ اللازم.

 


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