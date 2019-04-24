صادم.. يحبسان رضيعهما فى أقفاص مملوءة بالمخدرات والأسلحة

24 أبريل 2019 - 12:52 م

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم القبض على والدين، يبلغان من العمر 25 عامًا، بعد تقيدهما أطفالهم، يتراوح أعمارهم شهورًا لا أكثر، في قفص خشبي مملوءة بالأسلحة والمخدرات، في ولاية كاليفورنيا، واصفة إياه بأنه أشبه بـ"صناديق الكلاب".

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه تم القبض على الوالدين بعد العثور على طفلين توأمين مقيدين داخل أقفاص مكدسة بـ"مخدرات والأسلحة"

وتظهر الصور التي التقطتها قوات الأمن كيف ظل الصبيان البالغان من العمر 22 شهرًا داخل أسرة خشبية فوق بعضهما البعض، تم تثبيتها على الحائط بقفل حديد.

وصرحت قوات الشرطة بأن الأبوين رامون ألبرتو زينديجاس، 25 عامًا، وميركاديس إيرين ويليامز، 25 عامًا، تم اعتقالهما بعد العثور على سريرين مملوءين بالمخدرات والأسلحة، وداخلهما طفليهما مربوطين على الحائط "مثل صناديق الكلاب".

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة كانوا ينفذون أمر تفتيش بحثًا عن أسلحة نارية غير مرخصة في منزل الزوجين في كاليفورنيا، عندما عثروا على التوأم، اللذين يبلغان من العمر 22 شهرًا تقريبًا.

وعند القبض عليهما، أنكر الزوجان معرفتهما بالتوأمين، بينما اكتشف رجال الشرطة أيضًا ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة وأدلة على وجود مختبر خطير لزيت القنّب وما يشتبه في أنه مادة ميثامفيتامين، لصناعة العقاقير المخدرة.

وتوجه للزوجين تهم كتعريض الأطفال للخطر، وحيازة مادة مخدرة خاضعة للرقابة، وغير مصرح بها قانونيًا، وتصنيع أسلحة بشكل غير قانوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند الضغط على المتهمين، اعترفا بأن الأطفال أبنائهما بالفعل وأنهما فعلا ذلك لإبعادهما عن المواد الخطيرة التي كانت موجودة داخل السكن".