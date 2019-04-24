مستقبل وطن: قدمنا ملحمة وطنية فى حب مصر

24 أبريل 2019 - 12:47 م

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، بالشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والوعي والمشاركة بفاعلية أيام الاستفتاء الدستوري، مؤكدًا أن المصريين دائمًا ما ينحازون إلى وطنهم في أي استحقاق أو موقف صعب.

وقال هلال في تصريح صحفي له، إن الفترة الماضية شهدت ولادة حزب عملاق أسمه مستقبل وطن، قام بعمل ملحمة وطنية من خلال أعضائه الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل وطنهم وبلدهم، مضيفا تحملنا الكثير كقيادات لحزب مستقبل وطن من أجل مصر وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من جهد ووقت لبلدنا.

وأشاد "أمين تنظيم مستقبل وطن" بعملية الاستفتاء التي تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة وسارت وفقا للإجراءات المتبعة والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن قوات الجيش والشرطة قامت بعمل تأمين على أعلى مستوى فضلاً عن دور القضاء المصري فى الإشراف على عملية التصويت.

وأشار "هلال" إلى أن الجماعات الإرهابية التي لفظها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، وقامت بشن حرب إلكترونية على حزب مستقبل وطن من خلال لجانها الإلكترونية عبر وسائل التواصل الإجتماعي الإجتماعي، مؤكدًا أن إصطفاف المصريين خلف قيادتهم أصبهم بالجنون.